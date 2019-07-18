شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. باهر المحمدى يخرج من حسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج باهر المحمدى، مدافع المنتخب الوطنى والإسماعيلى، من حسابات نادى الزمالك خلال الفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قريبا جداً من الاتفاق مع اللاعب على الانتقال للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل الزمالك على توقيع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى المنتهى تعاقده مع الدراويش، فضلا عن اقترابه من حسم صفقة محمد عواد، فى الوقت الذى تردد فيه اسم محمود متولى بقوة فى الانتقال للقلعة الحمراء.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى لمدة 3 سنوات، فى صفقة وصفها رئيس الزمالك بأنها صفقة القرن.

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وتنتظر الزمالك 3 مواجهات نارية فى ختام مباريات الدورى يبدأها بمواجهة الجونة 21 يوليو، والإسماعيلى 24 يوليو، ويختتم مبارياته بلقاء القمة مع الأهلى 28 يوليو الجارى.

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