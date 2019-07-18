"مصر دولة مؤسسات ".. أبو ريدة يرد على تهديدات رئيس الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

رد أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لأمم افريقيا وعضو المكتب التنفيذي للكاف على تصريحات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي قال فيها إن الكاف يعش وضعاً خطيراً فيما يخص وضعه القانوني في مصر، مهددا بعدم الالتزام باتفاقاته.

وقال أبو ريدة في تصريحاته خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي"مصر تحتضن مقر الكاف منذ نشأته، وكنت حريصا أن تبقى اتفاقية المقر في أفضل صورة".

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وأكد: "الكاف يتمتع بمزايا لا يتمتع بها أي اتحاد اخر، اتفاقية المقر تعامل الكاف مثل سفارة أي دولة، قبل أن يستدرك قائلا: "إلا أن طلب معاملة بعض العاملين في الكاف معاملة الدبلوماسيين يتطلب بعض الأمور والإجراءات وتعديل بعض القوانين".

وشدد أبو ريدة على أن: "كل الأمور في طريقها للحل لكن تغيير بعض القوانين يستلزم بعض الوقت، مصر دولة مؤسسات وتحترم القوانين، ونرحب بكل الأشقاء الأفارقة".

ويأتي طلب رئيس الكاف بحصانة دبلوماسية للعاملين في الاتحاد فيما يواجه اتهامات بالتربح وسوء استغال منصبه. وسبق أن ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في باريس قبل أن يفرج عنه وفقاً لقانون افتراض البراءة. ولا تزال التحقيقات جارية معه حتى الآن.