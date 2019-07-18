رئيس الكاف يهدد: "إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر فلن أنفذ وعودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الكاف يعش وضعاً خطيراً فيما يخص وضعه القانوني في مصر، مضيفا في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد: "أوجه صرخة تحذيرية للاتحادات القارية، حديثنا صريح وحرج، إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر فإن كل ما ذكرته من وعود سيكون حبرا على ورق".

واسترسل: "الوضع معقد للغاية، هناك العديد من العاملين في كاف يأتون من كل البلاد ولا يملكون تأشيرات عمل ولكن سياحة".

وأنهى: "حصلنا على وعود كثيرة لكن لم تنفذ حتى الآن، الاتحاد الأفريقي متأخر عن كثير من الاتحادات، ومن المحتمل أن نتعرض لأي ضرر لأننا لا نملك اتفاق خاص بالمقر".

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كان أحمد أحمد تعهد بعدم المساس بمقر الكاف إطلاقا خلال حديثه مع الخليج 365 حول الملف الشائك، وقال رئيس الكاف، في أبريل الماضي: "طلبت من الحكومة المصرية منح الكاف قطعة أرض لبناء مقر جديد حتى لا يتحدث أحد عن نقل المقر مرة أخرى". وأنهى مؤكدا: "المقر مستمر في القاهرة".

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وتأتي تهديدات رئيس الكاف فيما يواجه اتهامات من السلطات الفرنسية بالتربح وسوء استغال منصبه. وسبق أن ألقي القبض عليه في باريس قبل أن يفرج عنه وفقاً لقانون افتراض البراءة. ولا تزال التحقيقات جارية معه حتى الآن.

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