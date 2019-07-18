لاسارتي يعقد جلسة مع معاونيه.. وفحص طبي لرمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران المسائي الخميس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التحضيرة للمرحلة المقبلة، ومناقشة فترة الإعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري بعد العودة من معسكر أسبانيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية من التدريبات أمس الأربعاء، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية غدًا الجمعة أمام البلاستيك.

وفي سياق متصل، تسلم لاسارتي تقريرًا عن حالة اللاعبين المصابين، للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

Advertisements

وتضم قائمة المصابين محمد محمود وسعد الدين سمير وكريم وليد "نيدفيد" وشريف إكرامي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي اشتكة من آلام في العضلة الضامة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة، كما أجرى محمد محمود جراحة

الرباط الصليبي.

في المقابل، يعاني رمضان صبحي من آلام خفيفة في العضلة الضامة حيث سيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات، أما شريف إكرامي فيستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة.