حمدي فتحي يتحدث عن.. حلمه مع الأهلي وارتداء قميص أبوتريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث حمدي فتحي لاعب الأهلي عن التوقيت المثالي لمعسكر الفريق الأحمر الذي أقيم في إسبانيا، حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأجرى حمدي حوار مع الموقع الرسمي للأهلي قال فيه: "معسكر إسبانيا كان مميزًا، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك".

وأضاف: "معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف".

وتابع حمدي: "الجهاز الفني واللاعبين يقدرون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية التي تشهد مباريات لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن خسارة أي من نقاطها، وهو ما يستلزم التركيز الشديد على النواحي النفسية والمعنوية، إلى جانب الإعداد البدني والفني والاهتمام باللياقة الذهنية، وتحفيز الجميع بالشكل الذي يتناسب مع الهدف المطلوب تحقيقه".

وواصل: "المعسكر الذي خاضه الأهلي في إسبانيا شهد الاهتمام بكل التفاصيل؛ لأنه كان بمثابة تجهيز للموسم الجديد بخلاف حسم لقب الدوري".

Advertisements

واستطرد لاعب الأهلي: "كنت واثقا من البداية بقدرة الفريق على تعويض فارق النقاط، كنت على يقين بقدرة الفريق على الفوز رغم التأخر في النتيجة".

وأكمل حمدي حديثه: "أحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه كان يحرص على ارتداء قميص محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل خلال مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية".

وعن المنافسة في وسط الملعب قال: "إن هذا المركز يضم أسماء كبيرة مثل حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد والصاعد عربي بدر، وكل لاعب يجتهد ولا يبخل بنقطة عرق من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني".

وأتم: "لا يوجد لاعب يضمن لنفسه مكان ، والجهاز يختار الأنسب وفقا لمصلحة الفريق، وهو ما يدفع الجميع للقتال وعلاج أية أخطاء".