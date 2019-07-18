الرئيس الجزائري المؤقت يصل إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
وصل عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت إلى القاهرة اليوم الخميس قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الجزائر في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي تقام ضد السنغال مساء غد الجمعة.
واستقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري وسفير وأعضاء سفارة الجزائر لدى مصر بن صالح باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة.
يأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة بالمطار لاستقبال آلاف من مشجعي المنتخب الجزائري الذين سيصلون عبر جسر جوى خلال الساعات القادمة من الجزائر لمؤازرة منتخب بلادهم.
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