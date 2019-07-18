ديانج يخضع للكشف الطبي في الأهلي تمهيدًا لظهوره في مران الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخضع اليوم الخميس المالي أليو ديانج لاعب الأهلي للكشف الطبي قبل انتظامه في تدريبات الفريق الأحمر مساء على ملعب مختار التتش.

وكان اللاعب المالي قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبدء مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات.

وكان ديانج لاعبًا في صفوف نادي المولودية الجزائري قبل توقيعه للأهلي.

جدير بالذكر أن ديانج لم ينضم لمعسكر الأهلي الذي اقيم في إسبانيا بسبب تأخر تاشيرة الدخول إلى مصر.