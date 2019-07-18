دي ليخت يجتاز الكشف الطبي تمهيداً للانتقال رسمياً ليوفنتوس

اجتاز المدافع الدولي الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت اليوم الأربعاء، الكشف الطبي بنجاح مع نادي يوفنتوس الإيطالي تمهيداً للانتقال لصفوفه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووصل صاحب الـ19 عاماً، الذي كان بصبحة وكيل أعماله مينو رايولا وصديقته، للمركز الطبي ليوفنتوس بتورينو لإجراء الكشف الطبي الروتيني.

وكان في استقبال اللاعب لحظه وصوله وأثناء مغادرته للمركز الطبي، العشرات من جماهير “البيانكونيري” التي طالبته بمساعدة الفريق في الفوز بدوري الأبطال.

وحتى الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، من المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم مقابل راتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو صافية، بالإضافة لمجموعة من المميزات الإضافية ليصبح إجمالي ما سيتقاضاه سنوياً 12 مليون يورو، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

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كما زعمت وسائل الإعلام المختلفة أن بطل إيطاليا سيدفع 70 مليون يورو، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات، لنادي أياكس أمستردام الهولندي.

ووصل دي ليخت الثلاثاء إلى مطار تورينو لإنهاء الإجراءات التي تسبق توقيعه لـ”السيدة العجوز”.

وسيرحل دي ليخت عن أياكس بعد عشرة مواسم قضاها بين قطاعات الأشبال والناشئين والفريق الأول الذي وصل معه لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم المنقضي.

وتوج اللاعب في الموسم المنصرم الذي حمل فيه شارة قيادة أياكس بلقبي الدوري والكأس الهولنديين.