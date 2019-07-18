غوارديولا لساني: مانشستر سيتي يريد “اللاعبين السعداء” فقط!

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إنه سيسعى لاستخراج كل إمكانات لاعب منتخب ألمانيا ليروي ساني، لكنه يستطيع فقط تطوير اللاعبين الذي يشعرون بسعادة في الفريق.

وارتبط اسم اللاعب البالغ عمره 23 عاماً بالانتقال إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وعرض سيتي على اللاعب تمديد تعاقده لكنه لم يوقع عقداً جديداً حتى الآن، بعدما عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.

وأبلغ غوارديولا مؤتمراً صحافياً بعد الفوز 4-1 على وست هام يونايتد في مباراة ودية في نانجينغ: “النادي قدم عرضاً له في العام الماضي.. كما قلت في العديد من المرات نريد اللاعبين السعداء فقط هنا”.

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وصنع ساني، الذي يمتد عقده حتى 2021، هدفاً في الانتصار على وست هام ليحصل على إشادة غوارديولا الذي أوضح أن سيتي يمكنه تطوير اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب شاب لموسم 2017-2018.

وأضاف المدرب الإسباني: “سنساعده لكي يكون الأفضل، نعلم إمكاناته ومستواه، يملك إمكانات استثنائية من الصعب وجودها حول العالم، هو يعلم ونحن نعلم.. مدى صعوبة اللعب (بشكل دائم) بسبب الكفاءة في الفريق”.

وتابع: “في الوقت ذاته تحدثت مع النادي 10 مرات (لأقول) إننا نريد أن يشعر اللاعبون بسعادة هنا، يمكنهم الرحيل لو لم يشعروا بذلك، الرغبة في استمراره.. موجودة دائماً”.

ويستهل سيتي مشوار الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفاً على وست هام في العاشر من أغسطس (آب).