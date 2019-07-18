نهائي أفريقيا: التاريخ يساند الجزائر وروح الثأر تحفز السنغال

يعود منتخبا الجزائر والسنغال لمواجهة بعضهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما يلتقيان غداً الجمعة، في المباراة النهائية لنسخة المسابقة المقامة حالياً في مصر، غير أن تلك المواجهة تحمل طابعاً خاصاً بينهما، بالنظر إلى سعي كل منتخب لاعتلاء عرش الكرة الأفريقية حتى انطلاق النسخة المقبلة للبطولة التي ستقام بالكاميرون عام 2021.

ويمتلك المنتخب الجزائري “الخضر” أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته مع نظيره السنغالي، والتي بدأت في الأول من مايو (أيار) عام 1977، ففي 22 مباراة سابقة جرت بينهما على الصعيدين الرسمي والودي، حقق منتخب الجزائر 13 فوزاً، مقابل 4 انتصارات فقط للسنغال، بينما حيم التعادل على 5 لقاءات.

وبلغ عدد الأهداف التي سجلها المنتخب الجزائري في شباك منتخب السنغال 34 هدفاً، بينما سجل السنغاليون 18 هدفاً فقط، وهو ما يعكس حجم تفوق الخضر على منتخب “أسود التيرانغا” في المواجهات السابقة.

وحقق منتخب الجزائر أكبر انتصار على نظيره السنغالي في 25 يوليو (تموز) عام 1993، عندما تغلب عليه 4-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بتونس عام 1994.

في المقابل، حقق المنتخب السنغالي انتصاره الأكبر على الجزائر في 22 سبتمبر (أيلول) عام 2001، حينما فاز عليه 3-0 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

وهذه هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين في بطولات أمم أفريقيا، وبطبيعة الحال يمتلك المنتخب الجزائري الأفضلية أيضاً في مواجهاتهما الأربع السابقة في المسابقة القارية.

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وحقق منتخب الجزائر ثلاثة انتصارات، بينما فرض التعادل نفسه على اللقاء الرابع، ومازال منتخب السنغال يبحث عن انتصاره الأول حتى الآن.

وبدأت مواجهات المنتخبين في أمم أفريقيا بنسخة البطولة التي أقيمت في الجزائر عام 1990، عندما التقيا في المربع الذهبي آنذاك، حيث فاز “محاربو الصحراء” 2-1، ليستكمل الفريق مشواره الناجح ويتوج بلقبه الوحيد في البطولة.

وجاءت المواجهة الثانية بين المنتخبين بأمم أفريقيا خلال نسخة المسابقة عام 2015، التي أقيمت في غينيا الاستوائية، حينما التقيا في مرحلة المجموعات، إذ واصل المنتخب الجزائري تفوقه عقب فوزه 2-0 على السنغال.

في المقابل، فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على اللقاء الثالث بينهما بالبطولة، عندما تقابلا في دور المجموعات عام 2017 في الغابون، قبل أن تستأنف الجزائر تفوقها بالفوز 1-0 في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الحالية، وهو ما يدفع منتخب السنغال لمحاولة الثأر من تلك الهزيمة، ووضع حد للتفوق الجزائري عليه في أمم أفريقيا.

وبوجه عام، لم يتمكن منتخب السنغال من تحقيق أي فوز على نظيره الجزائري في مختلف المباريات الرسمية والودية منذ 31 مايو (أيار) عام 2008، عندما تغلب عليه 1-0 في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم أفريقيا 2010.