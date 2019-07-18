وزارة الرياضة : المنتخب المصري للسباحة التوقيعية يشارك في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تأهل المنتخب المصري للسباحة التوقيعية الي دورة الألعاب الاوليمبية في طوكيو ٢٠٢٠، بعدما احتل المنتخب افضل مركز افريقي في بطولة العالم للسباحة المقامة بكوريا.
وهنأ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة ، والمنتخب المصري للسباحة التوقيعية بمناسبة هذا التأهل، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للمنتخبات المصرية في كل الرياضات ولأبطال الرياضةالمصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.
وطالب وزير الشباب والرياضة المنتخب المصري للسباحة التوقيعية الاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو 2020، لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد البطولات الدولية التي تحرزها مصر في مختلف الرياضات.
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