المالي أليو ديانج يصل القاهرة بداية مشواره مع الأهلي

وصل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد اتمام إجراءات التعاقد معه لمدةخمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل.
ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة مران الفريق المقرر لهالسادسة مساء اليوم.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد نجح في انهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وانهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
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