أبو ريدة: الدولة المصرية تقدم كل الدعم للاتحاد الأفريقي

قال المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، إن الحكومة المصرية أكثر من قدم الدعم للاتحاد الأفريقي، منذ نشأته حتى الآن، وتسعى لتوفير كل سبل النجاح لكرة القدم في القارة السمراء.

أضاف أبو ريدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حريص تمام الحرص على مساعدة أبناء القارة الأفريقية، من خلال دعم الاتحاد الأفريقي ومساعدة كاف على تيسير أعماله، وهو

ما تمثل في الدعم الكبير لبطولة الأمم الأفريقية من الدولة المصرية، إذ يمثل دعمًا لكرة القدم في القارة السمراء وكاف، في وقت احتاج فيه الاتحاد لمصر الرائدة الكبيرة لتقف بجانبه وإلى جوار كرة القدم بالقارة السمراء لإنقاذ البطولة القارية الأهم.

وأردف أبو ريدة، خلال كلمته لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائلًا:

"الدولة المصرية، حكومةً وشعبًا، تستهدف تقديم كل الدعم للاتحاد الأفريقي، والهدف الأسمى هو الارتقاء بكرة القدم في القارة السمراء، من خلال العمل على الارتقاء باللعبة في جوانبها كافة والعمل على وحدة شباب القارة كافة".

أنهى حديثه قائلًا: "مصر تحملت الكثير على عاتقها في الفترة الماضية واجتازت تحديًا كان يراه البعض مستحيلًا، ونظمت واحدة من أنجح البطولات في تاريخ بطولة الأمم الأفريقية، في فترة وجيزة مدتها أربعة أشهر، وسوف تستمر مصر في وضع يدها بيد كاف للارتقاء باللعبة التي تمثل مصدر سعادة لأبناء القارة كافة".