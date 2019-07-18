تعيين دروجبا وإيتو معاونين لرئيس الكاف

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين دييديه دروجبا وصامويل إيتو، معاونين لرئيس الكاف، وسيتم منحهما المسمى المناسب لمنصبيهما. كما وجه أحمد أحمد اعتذارًا للجنة التنفيذية بعدم إخبارهم بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح. بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنها خطوة سريعة من أجل الإصلاح. جاء ذلك خلال اجتمتع الجمعية العمومية للكاف، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني انفانتينو، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وثروت سويلم، المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد استقالة مجلس الجبلاية السابق عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر. القدم "فيفا" السويسري جياني انفانتينو، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وثروت سويلم، المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد استقالة مجلس الجبلاية السابق عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

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