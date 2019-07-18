أحمد أحمد يناشد السلطات المصرية لحل أزمة مقر الكاف

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه أخبر السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى، وهي عدم تملك مقر الاتحاد الأفريقي.
قال أحمد أحمد في اجتماع الجمعية العمومية للكاف: "نحن الآن نعيش وضعًا خطيرًا لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية، ولا نتمتع بتطبيق اتفاق المقر، لذا لجأت إليكم وأتحدث مع رؤساء الاتحادات الوطنية، وكل الحلولمتاحة".
أضاف: "ننتظر تفسيرات عادلة وصحيحة حتى لا يتكرر ما حدث في فرنسا بسبب هذا الوضع المعقد للغاية".
وواصل: "50% من العاملين بالمقر يكونون مصريين، والباقي من باقي دول القارة، لكن لا نملك سوى 35% فقط من خارج مصر، ولكنهم لا يملكون تأشيرة عمل بليمكثون في مصر بتأشيرة سياحية".
واختتم، "تم منحنا الكثير من الوعود لحل تلك المشكلة، ولكن لم تنفذ ولا يدري البعض خطورة الموقف ووجوب توفير حل سريع".
حضر الاجتماع، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني انفانتينو، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وثروت سويلم، المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد استقالة مجلس الجبلاية السابق، عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.
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