هاني أبو ريدة يعدد مزايا الكاف

أكد هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تحتضنها مصر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يتمتع بمزايا عديدة لا يتمتع بها اتحادات أخرى بما فيها الاتحاد الدولي.

وقال أبو ريدة خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "الاتحاد الأفريقي يتمتع

بمميزات لا يتمتع بها اتحادات أخرى بما فيها الاتحاد الدولي هناك بعض الطلبات الجديدة كمعاملة العاملين في كاف كدبلوماسيين ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية".

وأضاف أبو ريدة إن مصر دولة مؤسسات وترحب دوما بكل الأفارقة وتفتح ذراعيها لهم وترحب بهم، وما تم

طلبه من الاتحاد الأفريقي يحتاج بعض الوقت لتنفيذه حيث يستلزم استحداث بعض القوانين وهو ما يحتاج موافقة مجلس النواب المصري".

وحضر الاجتماع، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني انفانتينو، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وثروت سويلم المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد استقالة مجلس الجبلاية السابق عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.