هاني أبو ريدة يكشف حقيقة نقل مقر الكاف من مصر

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تحتضنها مصر، حقيقة نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من مصر، خلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف.

قال أبو ريدة، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الحديث عن نقل مقر كاف من مصر

شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

أضاف رئيس اتحاد الكرة السابق، أن مصر تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي منذ زمن بعيد، كما أنه كان حريصًا على أن تمنح اتفاقية تجديد المقر مزايا أكثر للعاملين به.

وواصل أن هناك طلبات جديدة لكاف بأن

يتمتع العاملون بحصانة دبلوماسية، وأن اتفاقية المقر كأنها سفارة يستوجب موافقة مجلس الشعب للموافقة على تعديل القانون، ونحن نعمل على ذلك.

حضر الاجتماع، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني انفانتينو، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وثروت سويلم المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد استقالة مجلس الجبلاية السابق عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.