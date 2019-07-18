وزير الرياضة: تم الاتفاق مع الكاف على مشاريع رياضية في مصر

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على عمل عدة مشاريع رياضية داخل مصر الفترة المقبلة.
قال صبحي خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرةالقدم "الكاف" اليوم الخميس:
كرة القدم الأفريقية من أكبر الأحداث التي يتابعها الملايين .. بنهنئ أنفسنا بنجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، المباراة النهائيةقد يُتابعها لأكثر من مليار مشاهد .. الكرة إحدى أهم آليات تحقيق الأمن، مصر خير داعم للكاف، أعلن أن تم الاتفاق مع الكاف بأن سيكون هناك توسيع وتوفير أراضي للكاف لتحقيق مشاريع، أرسل لكم تحية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء.
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