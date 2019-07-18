الخطيب في عمومية الكاف

حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي، على حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، المنعقدة بأحد فنادق القاهرة. القدم "الكاف"، المنعقدة بأحد فنادق القاهرة. ويعقد الاجتماع على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، والتي تنتهي منافساتها غدًا الجمعة.

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