رياضة | فرجاني ساسي "المجهد" يقود الزمالك أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي "المجهد" يقود الزمالك أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك موقف فرجاني ساسي لاعب الفريق من المشاركة في مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ببطولة الدوري المصري

وانتهى مشوار فرجاني مع المنتخب التونسي بالأمس بعد خسارة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نيجيريا بهدف نظيف.

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واستقر الجهاز الفني للزمالك على الدفع فرجاني في التشكيلة الأساسية خلال مباراة الجونة ورفض فكرة إراحة اللاعب بسبب الحاجة الفنية الماسة إليه.

وينضم فرجاني ساسي للتدريبات خلال الساعات المقبلة، ويضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًا خاصًا له لإزالة آثار الإرهاق بعد مشاركته مع نسور قرطاج في أمم افريقيا 2019 وتجنب الإجهاد أو الإصابة له.