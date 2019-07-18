رياضة | النهار: رئيس الجزائر المؤقت يصل القاهرة اليوم لمساندة محاربي الصحراء في النهائي الإفريقي

قرر رئيس دولة الجزائر الشقيقة السفر إلى القاهرة الليلة من أجل حضور مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 وذلك المقرر إقامتها في ملعب القاهرة الدولي غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وذلك من أجل حضور اللقاء بعد وصول المنتخب الجزائري الشقيق إلى المباراة النهائية.

وقد كشفت صحيفة النهار، أن الرئيس الجزائري المؤقت ( عبد القادر بن صالح ) سيتوجه إلى ‎جمهورية مصر العربية اليوم الخميس من أجل حضور نهائي ‎ كأس الأمم الأفريقية ‎بين منتخب بلاده ومنتخب السنغال.

الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر الشقيق تمكن من الصعود إلى النهائي بعد فوزه على فريق نيجيريا بهدفين إلى هدف في مباراة كانت ممتعة ومثيرة، ويتمنى العرب تتويج الجزائريين بالبطولة على حساب المنتخب السنغالي.