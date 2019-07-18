رياضة | حمدي فتحي يتحدث عن حسم الدوري ومونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يتحدث عن حسم الدوري ومونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قلبه وتحدث عن معسكر إسبانيا، وإصرار اللاعبين علي حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبو تريكة.



وأكد فتحي في البداية أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى إن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.



وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يقدرون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية التي تشهد مباريات لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن خسارة أي من نقاطها، وهو ما يستلزم التركيز الشديد على النواحي النفسية والمعنوية، إلى جانب الإعداد البدني والفني والاهتمام باللياقة الذهنية، وتحفيز الجميع بالشكل الذي يتناسب مع الهدف المطلوب تحقيقه، مشيرا إلى أن المعسكر الذي خاضه الأهلي في إسبانيا شهد الاهتمام بكل التفاصيل؛ لأنه كان بمثابة تجهيز للموسم الجديد بخلاف حسم لقب الدوري.

وأضاف حمدي فتحي إنه كان واثقا من البداية بقدرة الفريق على تعويض فارق النقاط، وهذه الثقة نابعة من كونه مشجعا للنادي الأهلي منذ طفولته، وكان خلال هذه الفترة يشاهد المباريات وهو على يقين تام بقدرة الفريق على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وقد عاش هذه الأمور بشكل عملي بعد انضمامه للأهلي، وكان حاضرا في المباريات التي فاز بها في الوقت بدل الضائع بفضل الروح والإصرار والعزيمة التي يتوارثها الجميع داخل النادي.

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وأكد أنه يحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بعد أن كان يحرص على مشاهدة الفريق خلال مشاركته بالمونديال.



ووصف حمدي لقائه الأول باللاعبين في أول مران بعد انضمامه للأهلي، مؤكدا أنه كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة؛ لأنه كان يمني نفسه يوما باللعب إلى جوار حسام عاشور الذي حرص علي مشاهدته في مباريات كأس العالم للأندية.



وأشار إلى أنه حقق جزءا من طموحه باللعب للأهلي، لكن طموحه الأكبر والأهم هو أن يكون له بصمة في تتويج الفريق بالبطولات، وأن يكتب اسمه في التاريخ بين اللاعبين الكبار الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الدفاع عن قميص النادي مؤكدا أنه يقدر جيدًا أهمية الحفاظ على ما وصل إليه من خلال الاجتهاد وتقديم أفضل ما لديه، ويحرص على الالتزام الشديد بتعليمات الجهاز الفني، وهو ما يساعده على الظهور بشكل مميز، في ظل الأجواء والعلاقات المثالية التي تربط اللاعبين ببعضهم وتسهم في تعزيز قوة الفريق.

وعن المنافسة في وسط الملعب أوضح إن هذا المركز يضم أسماء كبيرة مثل حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد والصاعد عربي بدر، وكل لاعب يجتهد ولا يبخل بنقطة عرق من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني، ولا يوجد لاعب يضمن لنفسه مكان ، والجهاز يختار الأنسب وفقا لمصلحة الفريق، وهو ما يدفع الجميع للقتال وعلاج أية أخطاء، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك اللاعبين الافضل في جميع المراكز، وقادر على تحقيق الفوز بأي تشكيل.