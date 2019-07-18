رياضة | لاسارتي يتسلم تقريرا عن المصابين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتسلم تقريرا عن المصابين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا عن اللاعبين المصابين؛ للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.



وتضم قائمة المصابين؛ محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وشريف إكرامي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي اشتكي من آلام في العضلة الضامة.



ويعاني سعد سمير من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة، كما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي، بينما يعاني رمضان صبحي من آلام خفيفة في العضلة الضامة، أما شريف إكرامي، فيستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة.



ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق أمس عقب العودة من معسكر إسبانيا.