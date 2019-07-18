رياضة | الفنانون يوجهون رسالة هامة للجماهير قبل نهائي أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفنانون يوجهون رسالة هامة للجماهير قبل نهائي أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عدد من الفنانين رسالة هامة للجماهير المصرية، قبل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وفي فيديو تم نشره منذ قليل، طلب كل من أشرف عبد الباقي وأحمد فهمي ومصطفى شعبان وأكرم حسني ومصطفى خاطر وأحمد صلاح حسني الجماهير المصرية بالتواجد في نهائي أمم إفريقيا والظهور بمظهر حضاري يليق بالحدث مثلما فعلت الجماهير المصرية طوال البطولة.

ويلتقي منتخبا السنغال والجزائر وجها لوجه في التاسعة مساء غد الجمعة، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تحتضنها مصر.



