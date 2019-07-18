هل ترك محمد صلاح فعلا معسكر المنتخب لهذا الأمر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالت النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزين اتهامات عديدة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من جنوب أفريقيا.

الجماهير المصرية انتقدت الأداء المتراجع لمنتخب مصر بشكل عام ومحمد صلاح بشكل خاص، خلال البطولة التي نظمتها مصر، حيث ودع منتخب مصر البطولة بشكل مبكر ومفاجئ.

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صلاح بصفته النجم الأبرز للمنتخب، كان محط اتهامات الجماهير، ومن بينها أنه ترك معسكر المنتخب لزيارة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، الذي كان يقضي إجازة في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، في وقت سابق من شهر يوليو الجاري.

المدرب السابق لمنتخب مصر هاني رمزي، نفى هذه المزاعم، قائلا في تصريحات له: هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث بالتأكيد.. صلاح لاعب ملتزم جدا وشعر بأعراض برد فحصل على راحة، لكن ما يتردد عن ذهابه الغردقة بالطبع أحاديث غير منطقية.

يشار إلى أن هاني رمزي تمت إقالته رفقة الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي كان يقوده المكسيكي خافيير أجييري، عقب الإخفاق الأفريقي أمام عشرات الآلاف من المتفرجين في ستاد القاهرة الدولي.