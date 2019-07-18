أسطورة الشياطين الحمر يطالب بول بوجبا بالتواضع

رنا صلاح الدين - وجه النجم المخضرم براين روبسون، أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد، نصيحة للنجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق، داعيا إياه إلى التحلي بالتواضع، والتركيز مع الفريق على الاستعداد للموسم الجديد.

براين روبسون، قال في تصريحات له: إن على بوجبا أن يبتعد عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد.

روبسون أضاف موجها كلامه للاعب: يجب عليك أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة الإعداد التي تسبق الموسم على أفضل نحو ممكن، وهو ما أعتقد أنه يقوم به وفقا لما أراه في التدريبات، إذا ما حدث شيء ما ويريد النادي إتمامه أو لم يحدث أي شيء، فإن عليك أن تتأقلم معه.

وكيل أعمال بوجبا، مينو رايولا، كان قد قال في تصريحات نقلتها صحيفة “تايمز” مؤخرا: إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي مغادرة النادي، فيما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان لخوض تحد جديد في مكان آخر.