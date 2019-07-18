محمد صلاح يهرب إلى الاسكواش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسطمهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، خلال ممارسته لعبة الاسكواش أثناء قضاء أجازته قبل السفر إلى إنجلترا استعدادا للموسم الجديد برفقة فريقه.

محمد صلاح نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ممسكا بمضرب وهو يلعب لعبة الإسكواش في إحدى الصالات المغطاة.

التعليقات الساخرة انهالت على الصورة من متابعيه حول إتقان صلاح فن اللامبالاة، في إشارة لعدم اكتراثه، بخروج منتخب مصر من دور الـ16من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا بمصر، إثر الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

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اللاعب كان قد تعرض في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات بعد الخسارة، إذ اكتفى صلاح بتسجيل هدفين فقط في أربع مباريات خاضها الفريق في البطولة.

الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، كان قد كشف عن موعد انضمام صلاح إلى معسكر النادي استعدادا للموسم الجديد بعد قرار استبعاده عن معسكر الفريق في الولايات المتحدة.

كلوب قال في تصريحات له: محمد صلاح وفيرمينيو وأليسون سيشاركون في معسكرنا في إيفيان.. هذا يعني أنه سيكون أمامنا أسبوع قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وما يقرب من 12 يوما قبل مباراتنا الأولى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي، إلى جانب 15 أو 16 يوما قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.