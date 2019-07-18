وفاة مدرب بلجيكا السابق روبير واسيج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي روبير واسيج، المدرب السابق للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، عن عمر 79 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وبحسب التلفزيون البلجيكي “آر تي بي إف”، فإن روبير واسيج، الذي كان أول مدرب من إقليم والونيا (الناطق بالفرنسية) في تاريخ كرة القدم البلجيكية، أدخل المستشفى منذ أسبوع بسبب قصور في القلب ومشاكل في الكلى.

روبير واسيج، كان قد اشتهر خلال مسيرته كمدرب أكثر من مشواره كلاعب، حيث دافع عن ألوان ثلاثة أندية بين عامي 1959 و1973 وهي أندية (آر إف سي لياج، وراسينغ وايت بروكسل، وكاي إف سي وينترسلاغ).

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واسيج، الذي ولد في 26 أغسطس 1939 بالقرب من لياج، درب العديد من الفرق في بلجيكا بينها ستاندار لياج وسبورتينغ شارلروا.. وعين مدربا للمنتخب البلجيكي عام 1999، لكنه خرج من الدور الأول من كأس أوروبا التي استضافتها بلجيكا مع هولندا عام 2000.

وفي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، خرجت بلجيكا من الدور ثمن النهائي بالخسارة 0-2 أمام البرازيل التي توجت باللقب لاحقا.. وأشرف واسيج على تدريب المنتخب الجزائري لفترة قصيرة عام 2004.