شكرا لقرائتكم خبر عن 28 طائرة لنقل المشجعين والدخول مجانًا.. تعرّف على استعدادات «الخُضر» لنهائي «الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«الأفناك، محاربي الصحراء، جيش الشعب معاك يا الخضرة»، بهتافات حماسيّة، تتجه الأنظار نحو "ستاد القاهرة الدولي"، مساء غد الجمعة، والذي يشهد نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بين منتخب الجزائر ونظيره السنغالي.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لـ لأمم إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ نسخة 1990، وذلك بعد الفوز على منتخب نيجيريا، في دور نصف النهائي بنتيجة 2 – 1.

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وعن الاستعدادت النهائية لمباراة الغد، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، "واج"، أنه بإمكان الأنصار الجزائريين المتواجدين بمصر، الدخول مجانا لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، إذ سيكون الدخول إلى الملعب دون مقابل بالنسبة لمشجعي «الخُضر»، عبر إظهار جواز السفر، حسب نفس المصدر.

كما قرر مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تخصيص 28 طائرة لنقل 4800 مناصر إلى القاهرة، ليلة الخميس، لمساندة المنتخب الوطني بمناسبة مقابلة نهائي العرس الكروي القاري، حسبْ المصدر نفسه.

كما خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الجزائري، 9 طائرات عسكرية، لنقل 870 مناصر جزائري لتشجيع ودعم زملاء القائد رياض محرز.