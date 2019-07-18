شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني» يدخل دائرة اهتمامات إنتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل المهاجم الأوروجواني إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دائرة اهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يبحث عن التعاقد مع هداف جديد لتعويض ماورو إيكاردي.
وكان النادي الإيطالي قد أعلن خروج هدافه ماورو إيكاردي من حسابات المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، فيما ينتظر بيعه لأي من الأندية المهتمة.
في المقابل، يعتبر المهاجم البلجيكي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، هو الخيار الأول لـ«كونتي» لتعويض غياب «إيكاردي»، إلا أن صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أكدت أن «كافاني» قد دخل أيضًا ضمن حسابات النيراتزوري.
وأوضحت الصحيفة أن إنتر يضع «كافاني» كخطة بديلة في حال فشل التعاقد مع «لوكاكو»، الذي يطلب ناديه 88 مليون يورو نظير التنازل عن خدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر «كافاني» يدخل دائرة اهتمامات إنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.