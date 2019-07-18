شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني» يدخل دائرة اهتمامات إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل المهاجم الأوروجواني إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، دائرة اهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يبحث عن التعاقد مع هداف جديد لتعويض ماورو إيكاردي.

Advertisements

وكان النادي الإيطالي قد أعلن خروج هدافه ماورو إيكاردي من حسابات المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، فيما ينتظر بيعه لأي من الأندية المهتمة.

في المقابل، يعتبر المهاجم البلجيكي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، هو الخيار الأول لـ«كونتي» لتعويض غياب «إيكاردي»، إلا أن صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أكدت أن «كافاني» قد دخل أيضًا ضمن حسابات النيراتزوري.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر يضع «كافاني» كخطة بديلة في حال فشل التعاقد مع «لوكاكو»، الذي يطلب ناديه 88 مليون يورو نظير التنازل عن خدماته.