شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة تونس ونيجيريا: أخطاء الحراس المعتادة تمنح الفوز لملوك المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد أن تغلب على منتخب تونس بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وواصل المنتخب النيجيري تفوقه المستمر في مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية، فتوج النسور الخضر، مساء أمس، بالمركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخهم، ومن بين 8 مناسبات لعبها منتخب نيجيريا في هذه المباراة بنسبة نجاح 100%، متفوقًا على المنتخب التونسي في هذه المباراة للمرة الثانية بعد نسخة عام 1978.

وتقاسم المنتخبين حيازة الكرة تقريبًا في أول 45 دقيقة من المباراة التي شهدت هدف المباراة الوحيد الذي جاء في توقيت مبكر بواسطة هداف البطولة، أوديون إيجالو، الذي سجل هدفه الخامس والهدف الوحيد في الشوط الأول مستغلًا خطأ فادح من الحارس معز بن شريفية والمدافع ياسين مرياح، ليضع النسور الخضر في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة.

وكالعادة لمع لاعب الوسط المهاجم التونسي، وهبي الخزري، وكان أخطر لاعبي نسور قرطاج خلال الشوط الأول من خلال صناعته لـ3 فرص تهديفية، وهو ما يمثل 75% من إجمالي الفرص التهديفية التي صُنعت خلال الشوط الأول (4)، علاوة على صناعته لجميع فرص المنتخب التونسي خلال النصف الأول من المباراة (3).

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وشهد الشوط الأول 9 محاولات تسديد بين المنتخبين (5 لتونس، 4 لنيجيريا)، واحدة فقط ذهبت تجاه المرمى (كرة هدف إيجالو) دون أن يضطر الحارسين للقيام بأي تصدي في أول 45 دقيقة من المباراة.

وفي الشوط الثاني، تفوق المنتخب التونسي وكان الأفضل من حيث السيطرة على مجريات اللعب، فوصلت نسبة حيازة نسور قرطاج على الكرة إلى 67%، وصنعوا 5 فرص للتهديف في الشوط الثاني مقابل فرصتين فقط للمنتخب النيجيري.

وتألق البديل نعيم السليتي في الشوط الثاني، والذي دخل بديلًا في النصف ساعة الأخيرة من المباراة بدلًا من أنيس بدري، وصنع السليتي 60% من فرص المنتخب التونسي في الشوط الثاني (3 من 5)، لكن النسور العربية لم ينجحوا في تهديد مرمى فرانسيس أوزوهو سوى في كرة وحيدة تعامل معها الحارس النيجيري الشاب (20 عامًا).

وقدم الحارس معز بن شريفية شوطًا جيدًا في الشوط الثاني وتصدى ل3 أهداف للمنتخب النيجيري، 2 منهم عن طريق تصديه لضربتين ثابتتين بتنفيذ مباشر عن طريق البديل صامويل كالو، الذي دخل المباراة بديلًا في الدقيقة 90، وسدد 50% من تسديدات منتخب نيجيريا على المرمى خلال المباراة بأكملها (2 من 4).

وخسر المنتخب التونسي المباراة بخطأ مباشر، ليكرر هزيمته في مباراة نصف النهائي امام منتخب السنغال بسبب خطأ مباشر ايضًا من لاعبيه عندما سجل ديلان برون هدفًا عكسيًا في مرماه نتيجة خطأ من الحارس معز حسن.

واستقبل المنتخب التونسي إجمالي 5 أهداف في هذه البطولة 3 منها نتيجة اخطاء مباشرة (جميعهم بسبب حراس المرمى)، وتسببت هذه النوعية من الأهداف من حرمان تونس من الوصول للنهائي، وكذلك فرصة التتويج بالمركز الثالث.