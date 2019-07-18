شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع «دي ليخت»: الآن أصبح زميلًا لـ«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا تعاقده مع قائد أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

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وقال النادي، في بيان على موقعه الرسمي: «يعلن نادي يوفنتوس عن توصله لاتفاق مع أياكس أمستردام للاستحواز على حقوق تسجيل اللاعب ماتياس دي ليخت مقابل 75 مليون يورو يمكن دفعها على 5 سنوات بالإضافة إلى 10.5 مليون يورو متغيرات».

وأضاف: «وقع يوفنتوس عقدًا مع اللاعب لمدة 5 سنوات وحتى 30 يونيو 2024».

وتحدث يوفنتوس في بيانه عن تألق المدافع الهولندي هذا الموسم مع ناديه وقيادته له لنصف نهائي دوري الأبطال مشيرًا إلى أنه أصبح أصغر مدافع يسجل في مباراة إقصائية في دوري الأبطال بعد نوردين ووتر، الذي سجل في أبريل 1996، كما لفتت إلى أنه من ضمن أفضل قاطعي الكرات في الموسم الأوروبي، إذ لم يتفوق عليه سوى أليكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، وجوردي ألبا، نجم برشلونة، فيما أنهى النادي تقريره بالإشارة إلى أن اللاعب الوحيد الذي استطاع التغلب على «دي ليخت» في كرة رأسية وإحرازها في الشباك خلال دوري الأبطال الأخير كان كريستيانو رونالدو، مختتمًا التقرير بعبارة: «ومنذ الآن ولاحقًا أصبح الثنائي زملاء».