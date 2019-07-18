شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليون يقوى الدورى ويضعف المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر رضوان نجم الأهلى السابق، أن تطبيق قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليون فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، سيعود بالإيجاب على قوة الدورى.

وقال رضوان فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن تطبيق هذا القرار سيعود بالسلب على المنتخب، حيث إنها ستحجم فرص مشاركة اللاعب المصرى فى الدورى المحلى فى ظل وجود المحترفين.

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ويترقب مسئولو الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.