شكرا لقرائتكم صورة تكشف سر انتقال عواد إلى صفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الحارس الدولي محمد عواد حامى عرين نادى الإسماعيلي على مؤازرة زميله محمود جنش، الذى أجرى جراحة مؤخرا إثر إصابته فى مران المنتخب الوطنى ضمن منافسات المنتخب الوطني فى البطولة القارية مصر 2019.





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ونشر عواد صورة تجمعه مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" مدون عليها "ترجع بسلامة يا حبيبي"، ورد عليه جنش: "حبيبي يا عودة ❤️❤️".

وجمعت غرفة واحدة حارسي الزمالك، حيث حرص عواد على زيارة جن شفى غرفته ، بعدما اقترب عواد من الانتقال لصفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصلت المفاوضات مع حارس الإسماعيلى لمراحل متقدمة للاستفادة من خدمات عواد فى الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق فى عرين الابيض بعد اصابة جنش.