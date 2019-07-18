أليو ديانج يظهر فى الأهلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل يصل المالى أليو ديانج لاعب الأهلى الجديد، ملعب التتش ليظهر للمرة الأولى فى مران الفريق المقرر له السادسة من مساء اليوم الخميس، باستاد التتش، بعدما تعاقد النادى الأهلى مع اللاعب مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.
وكان ديانج وصل للقاهرة أمس لبداية مشواره بشكل رسمى مع الفريق بعد اتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى قد نجح فى انهاء صفقة ديانج مع نادى المولودية الجزائرى وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وانهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته فى القاهرة وسافر اللاعب إلى بلاده مؤخراً لقضاء عدة ايام مع أسرته قبل بدء تجربته مع الأهلى رسمياً.
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