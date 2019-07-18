شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يخرج من حسابات الزمالك فى الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" سبب خروج باهر المحمدى ظهير أيمن الإسماعيلى من حسابات الزمالك فى الانتقالات الصيفية رغم ترشيح اللاعب بقوة للانضمام لصفوف الفريق الأبيض فى الفترة الماضية.

أكد مصدر بالإسماعيلى إن إدارة الدراويش من الصعب أن تفرط فى خدمات المحمدى للزمالك، رغم مطالبة اللاعب إدارة ناديه بالرحيل والموافقة على العروض التى تلقاها فى الصيف.

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واوضح المصدر أن سبب تمسك الإسماعيلى بخدمات اللاعب، خوفا من سخط جماهير الإسماعيلى بعودة النغمة التى باتت تردد على الألسنة بشأن إن الإدارة تفرط فى نجوم الفريق لصالح أندية القطبين الأهلى والزمالك، الأمر الذى يؤثر على مستوى الفريق.

وحصل الزمالك على توقيع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى المنتهى تعاقده، فضلا عن اقترابه من حسم صفقة محمد عواد حارس الدراويش، فى الوقت الذى تردد فيه اسم محمود متولى بقوة فى الانتقال للقلعة الحمراء.