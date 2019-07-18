شكرا لقرائتكم ودية لطلائع الجيش فى معسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم غدا الجمعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن أعلن الجهاز الفنى لطلائع الجيش موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الاماراتى ودياً فى 31 يوليو الجارى ثم ينطلق المعسكر الثانى بالاسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

استقر الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس على إقامة مباراة ودية لفريقه فى معسكر الاسكندرية بخلاف مواجهة زعيم الثغر والمقرر لها 7 أغسطس المقبل

ومازال الجهاز الادارى للطلائع يبحث عن فريق لإقامة المباراة الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

والتى احتضنتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى، والتى شهدت تنظيما رائعا أشادت به كل الوفود الأفريقية المشاركة فى المونديال القارى.

ويقام غدا الجمعة حفل الختام ثم المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، على استاد القاهرة الدولى، ثم حفل توزيع الجوائز للبطل وصاحب المركز الثانى.