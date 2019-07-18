شكرا لقرائتكم محمد عامر يطيح ببطل المجر لسلاح السيف ويتأهل لدور الـ32 ببطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد محمد عامر لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، لدور الـ 32 ببطولة العالم المقامة فى المجر، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى. وتأهل عامر بعد الفوز على بطل المجر بنتيجة 15 / 7 فى دور الـ 64 الرئيسى. Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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