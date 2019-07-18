القنوات الناقلة لقرعة الامم الافريقية| تردد قناة اون سبورت ON Sport Live لمشاهدة قرعة امم افريقيا...

تتابعون أهم التفاصيل حول تردد قناة اون سبورت الرياضية المصرية المجانية الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز ومباراة الاهلي والزمالك المؤجلة، كما تقوم قناة ON Sport Live اليوم ببث قرعة امم افريقيا 2021 رسميا علي شاشاتها لتحديد المنتخبات المتأهلة لكأس الامم الافريقية في الكاميرون 2021، حيث تتزايد عمليات البحث يوميا عن تردد اون سبورت لمتابعة أهم الأخبار الرياضية المصرية مجانا، حيث أنها قناة مصرية مجانية بالكامل ولا تحتاج إلي ايه رسوم او اشتراكات لمتابعة محتوياتها.

تحتوي قناة on sport علي العديد من الاستوديوهات التحليلية المميزة والتي تقوم بنقل كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وتحتوي علي العديد من المعلقين المميزين والمحللين الرياضيين لتقديم محتوي بأعلي جودة للمشاهد.

تردد قناة اون سبورت

يمكنكم استقبال تردد قناة اون سبورت عبر قمو نايل سات الصناعي، والذي يتم استقباله في جميع البلاد العربية والشمال افريقية، وهذا علي اجهزة الاستقبال عادية الجودة، حيث لا تشترط قنوات اون سبورت أن تمتلك جهاز استقبال يدعم تقنية الشاشة الفائقة HD.

قرعة امم افريقيا 2021

يترقب منتخب مصر الفرعوني قرعة امم افريقيا 2021 التي تقام اليوم، وهي القرعة التي تحدد المنتخبات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2021، حيث تقام مباريات البطولة الافريقية القادمة بعد عامين من الآن علي اراضي الكاميرون.

تابع تفاصيل مباراة نهائي كأس الأمم الافريقية

تصنيفات المنتخبات في قرعة امم افريقيا 2021

التصنيف الأول الجزائر بوركينا فاسو الكاميرون كوت ديفوار مصر غانا مالي المغرب نيجيريا الكونغو الديمقراطية السنغال تونس. التصنيف الثاني بنين الكونغو الجابون غينيا – كينيا ليبيا موريتانيا النيجر الرأس الأخضر جنوب أفريقيا أوغندا زيمبابوي التصنيف الثالث أنجولا مدغشقر مالاوي موزمبيق ناميبيا سيراليون السودان تنزانيا توجو أفريقيا الوسطى غينيا بيساو زيمبابوي التصنيف الرابع بوروندي بوتسوانا جزر القمر أثيوبيا أي سواتيني “سوازيلاند سابقاً” رواندا ليسوتو غينيا الاستوائية. التصنيف الخامس تشاد جيبوتي جامبيا – ليبيريا موريشيوس ساوتومي جزر سيشل جنوب السودان.

القنوات الناقلة لقرعة الامم الافريقية

تقام قرعة الامم الافريقية 2021 اليوم الخميس 18 يوليو في القاهرة، وقد حل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب الجزائر والسنغال وتونس والكاميرون وتم تحديد قناة اون سبورت لتكون من القنوات الناقلة لقرعة الامم الافريقية 2021 رسمياً

تردد قناة اون سبورت On Sport Live