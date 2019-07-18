الصربي زوران مانولوفيتش مدرّبًا جديدًا للوداد المغربي

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"الخليج 365" من الرباط: تعاقد نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي رسميًا مع المدرّب الصربي زوران مانولوفيتش، خلفًا للتونسي فوزي البنزرتي، الذي ارتبط بالنجم الساحلي التونسي.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الأحمر أن المدرّب الصربي، الذي تم تقديمه إلى اللاعبين خلال الحصة التدريبية ليوم الأربعاء، سيقود الفريق المغربي للموسمين المقبلين.

سبق لزوران مانولوفيتش، صاحب الـ56 عامًا، أن اشتغل داخل أفريقيا، وكانت آخر تجاربه الناجحة قيادة نادي بريميرو دي أوغوسطو الأنغولي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل موسمين.

وسيكون على المدرب الصربي قيادة الفريق المغربي، الذي ينتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية (طاس) بخصوص نهائي عصبة الأبطال ضد الترجي التونسي، التنافس على لقبي البطولة والكأس على المستوى المحلي، وكذا دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.