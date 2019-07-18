شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة رداً على تصريحات أحمد أحمد: الكاف يتمتع بكل المزايا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا، أن الكاف يتمتع بكل المزايا التى لا تتمتع بها كل الاتحادات الدولية فى العالم، بما فيها "فيفا".

وتأتى تصريحات هانى أبو ريدة رداً على ما قاله أحمد أحمد، رئيس الكاف، بشأن طلباته حول مقر الكاف بالقاهرة، حيث طلب أحمد أحمد تدخل الفيفا لتحصين مقر كاف قانونياً فى مصر وتأشيرة عمل لموظفيه.

وقال أبو ريدة، خلال اجتماعات عمومية الاتحاد الأفريقى بشأن اتفاقية المقر للكاف، "طلب توفير حصانة وصفة دبلوماسية للعاملين الأجانب بالاتحاد الأفريقى يتطلب تعديلاً قانونياً بالبرلمان، وهو ما يحتاج لوقت"، مؤكداً أن الأمر فى طريقه للحل.

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وأضاف أبو ريدة، "مصر دولة قانون تحترم كل الأفارقة وتوفر لهم الحماية التامة".

وكان أحمد أحمد كشف أنه أخبر السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى وهى عدم تملك مقر الاتحاد الأفريقى، فنحن الآن نعيش وضعاً خطيراً، لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية ولا نتمتع بتطبيق اتفاق المقر، قائلا، "ننتظر تفسيرات عادلة وصحيحة حتى لا يتكرر ما حدث فى فرنسا بسبب هذا الوضع المعقد للغاية".

وأضاف أحمد، "50 % من العاملين بالمقر يجب أن يكونوا مصريين والباقى من باقى دول القارة، لكن لا نملك سوى 35% فقط من خارج مصر ولكنهم لا يملكون تأشيرة عمل بل يمكثون فى مصر بتأشيرة سياحية، تم منحنا الكثير من الوعود لحل تلك المشكلة ولكن لم تنفذ ولا يدرى البعض خطورة الموقف ووجوب توفير حل سريع".