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صفقة الأهلي الجديدة تظهر فى التتش اليوم للمرة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر المالى أليو ديانج، لاعب الأهلي الجديد، فى مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، الخميس، باستاد التتش للمرة الأولى بعدما تعاقد النادى الأهلي مع اللاعب مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.

ووصل اللاعب إلى القاهرة أمس لبداية مشواره بشكل رسمى مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، قد نجح فى إنهاء صفقة ديانج مع نادى المولودية الجزائرى وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته فى القاهرة وسافر اللاعب إلى بلاده مؤخراً لقضاء عدة أيام مع أسرته قبل بدء تجربته مع الأهلي رسمياً.

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