شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يحذر من تطبيق اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محللين حفاظا على المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن تطبيق قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محللين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم سيعود بالإيجاب على قوة الدورى، بينما سيعود بالسلب على المنتخب، حيث تحجم فرص مشاركة اللاعب المصرى فى الدورى المحلى فى ظل وجود المحترفين .

ويترقب مسئولو الأندية المصرية، وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما أن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.