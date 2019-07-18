تعرف على نتائج الخليج 365 والعشرين من بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس، الأربعاء، مباراة واحدة فى منافسات بطولة أمم أفريقيا، التى تقام بمصر وتختتم غدا الجمعة، والتقى منتخبا تونس ونيجريا لتحديد المركزين الثالث والرابع، وانتهت بفوز نسور نيجيريا بهدف نظيف والتتويج ببرونزية بطولة أمم أفريقيا.
ويلتقى غداً الجزائر مع السنغال فى نهائى البطولة الأفريقية على اللقب الأفريقى لحسم بطل النسخة الجارية، و التى تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا.
تونس ونيجريا 1/0
وتغلب المنتخب النيجيرى على نظيره التونسى بهد دون رد أحرزه اوديون ايجالو فى الدقيقة الثالثة ليحصد برونزية البطولة الأفريقية، ويحل ثالثا فى ترتيب المنتخبات، بينما اكتفى نسور قرطاج بالمركز الرابع.
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