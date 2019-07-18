شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو وكهربا.. لعبة القط والفار تشتعل بين الأهلى والزمالك فى "صيف ساخن جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة كل موسم، عادت لعبة القط والفار لتشتعل بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك لتؤكد أننا أمام ميركاتو ساخن جدا، لاسيما بعدما وقع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى عقود انتقاله لنادى الزمالك بشكل رسمى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد جلسة جمعته مع مسئولو القلعة البيضاء.

وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقف ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادى الأهلى على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزى، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

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وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.

وعلى نفس الوتيرة، مازال مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك مجهولا، لاسيما بعد سفره لتركيا وسط توقعات بتوقيعه لنادٍ تركى "ترانزيت" فى سبيل انتقاله للأهلى.

ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، ويمتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

ويطالب كهربا بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.