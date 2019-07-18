رياضة | أليو ديانج في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليو ديانج في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة أمس لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد اتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

ويخضع أليو ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم.