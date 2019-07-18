رياضة | أبوريدة: السيسي والحكومة المصرية أنقذا أمم إفريقيا دعما للكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة: السيسي والحكومة المصرية أنقذا أمم إفريقيا دعما للكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي وال‘فريقي لكرة القدم، إن الحكومة المصرية أكثر من قدم الدعم للاتحاد الإفريقي، منذ نشأته حتى الأن، وتسعى لتوفير كل سبل النجاح لكرة القدم في القارة السمراء.

وأضاف أبو ريدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حريص تمام الحرص على مساعدة أبناء القارة الإفريقية، من خلال دعم الاتحاد الإفريقي ومساعدة كاف على تيسير أعماله، وهو ما تمثل في الدعم الكبير لبطولة الأمم الإفريقية من الدولة المصرية، إذ يمثل دعما لكرة القدم في القارة السمراء وكاف، في وقت احتاج فيه الاتحاد لمصر الرائدة الكبيرة لتقف بجانبه وإلى جوار كرة القدم بالقارة السمراء لإنقاذ البطولة القارية الأهم.

وأردف أبو ريدة خلال كلمته لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا: "الدولة المصرية حكومة وشعبا، تستهدف تقديم كل الدعم للاتحاد الإفريقي، والهدف الأسمى هو الارتقاء بكرة القدم في القارة السمراء، من خلال العمل على الارتقاء باللعبة في كافة جوانبها والعمل على وحدة كافة شباب القارة".

وتابع أبوريدة: "مصر تحملت الكثير على عاتقها في الفترة الماضية واجتازت تحديا كان يراه البعض مستحيلا، ونظمت واحدة من أنجح البطولات في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية، في فترة وجيزة مدتها أربعة أشهر، وسوف تستمر مصر في وضع يدها بيد كاف للارتقاء باللعبة التي تمثل مصدر سعادة لكافة أبناء القارة".