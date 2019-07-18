رياضة | عاجل.. واقعة فساد جديدة بـ20 مليون دولار في الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واقعة فساد جديدة بـ20 مليون دولار في الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي عن عجز في ميزانية الكاف وصل إلى 20 مليون دولار وذلك على هامش الجمعية العمومية بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في أحد فنادق القاهرة لسحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال فوزي لقجع: "٢٠ مليون دولار عجز في ميزانية الاتحاد الإفريقي، لذلك علينا أنستعين بالتكنولوچيا للحد من كثرة الاجتماعات التي تتطلب كل هذه الإنفاقات يجب تخفيض الإنفاقات رغم أن الوضع المالي الحالي ليس خطرًا، ولكن يجب أن تكون هناك الشجاعة اللازمة لاتخاذ القرارات".