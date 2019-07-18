رياضة | مواعيد مباريات محمد صلاح في أغسطس.. اللعب على 3 بطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات محمد صلاح في أغسطس.. اللعب على 3 بطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق في فرنسا نهاية شهر يوليو الجاري تمهيدًا للمشاركة في مباراة ليون الودية يوم 31 استعدادًا لانطلاق الدوري الإنجليزي.

مباريات محمد صلاح مع ليفربول في أغسطس

- مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم 4 أغسطس المقبل على لقب كأس الدرع الخيرية

- مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم 9 أغسطس في افتتاح الدوري الإنجليزي

- مباراة ليفربول وتشيلسي يوم 14 أغسطس على لقب كأس السوبر الأوروبي

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- مباراة ليفربول وساوثهامبتون يوم 17 أغسطس في الدوري الإنجليزي

- مباراة ليفربول وأرسنال يوم 24 أغسطس في الدوري الإنجليزي

- مباراة ليفربول وبيرنلي يوم 31 أغسطس في الدوري الإنجليزي