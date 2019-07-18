رياضة | لوران بلان يقترب من تدريب منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوران بلان يقترب من تدريب منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف المغربية صباح اليوم، بأن الإتحاد المغربي قد دخل في مفاوضات جادة مع المدير الفني الفرنسي "لوران بلان" من أجل أن يتولى الأخيرة مهمة تدريب منتخب أسود الأطلسي، خلفًا لمواطنه "هيرفي رينار" والذي أصبح على بعد خطوات من ترك منصبه عقب خروج المغرب من كاس أمم أفريقيا 2019 من دور ال16 على يد منتخب بنين في كبرى مفاجآت البطولة.

وفي هذا الصدد، قال موقع "البطولة" المغربي، بأن الإتحاد قد تواصل مع المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان ولاعب مانشستر يونايتد الاسبق "لوران بلان" لسؤاله حول رأيه في تدريب منتخب المغرب، خاصة في ظل وجود تأكيدات قوية على عدم رغبة "رينار" في الإستمرار مع أسود الأطلسي.

ولم تكشف الصحف المغربية عن أي تفاصيل بخصوص المفاوضات أو قيمة الراتب المتوقع أن يحصل عليه "بلان" في حالة موافقته على قيادة المنتخب المغربي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، بأن المدرب الفرنسي "هيرفي رينار" قد أصبح قريب من مغادرة منصبه بعد نحو 3 سنوات ونصف قضاها مع أسود الأطلسي، ليفتح الباب أمام الاتحاد لتعيين مدرب جديد في الفترة المقبلة.